«اقتصادية قناة السويس» تحقق 8.6 مليارات جنيه إيرادات خلال 3 أشهر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية؛ واستعرض المجلس بعض الموضوعات المهمة، أبرزها استعراض المؤشرات المالية والاطلاع على الموقف الترويجي للهيئة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025، بالإضافة إلى اعتماد 5 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.

إيرادات اقتصادية قناة السويس خلال 3 أشهر

وناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2024-2025 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس لعام 2025، وحققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 8.6 مليارات جنيه بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت حينها 6.1 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 10%، فيما شهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة حتى مارس 25 لتبلغ 17% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% فقط للأنشطة الأخرى مجتمعة -بخلاف المواني- خلال 5 سنوات سابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية ما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة.

توفير 40 ألف فرصة عمل

كما استعرض وليد جمال الدين، موقف الجهود الترويجية للهيئة خلال الـ33 شهرًا الماضية؛ ونجحت في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها سواءً كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 272 مشروع باستثمارات إجمالية قيمتها 8.3 مليار دولار، وفرت 40.2 ألف فرصة عمل؛ كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 262 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية قيمتها نحو 6.8 مليار دولار، وأتاحت هذه المشروعات ما يتجاوز 40 ألف، مؤكدًا نجاح الهيئة كذلك في التعاقد الفعلي على 10 مشروعات بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1.51 مليار دولار، كما تطرق إلى أنه من المهم الأخذ في الاعتبار أن نحو 130 مشروع من بين هذه المشروعات قيد التشغيل حاليًا، وافتُتِحت الكثير من هذه المشروعات بالفعل خلال الفترة الماضية بحضور وتشريف معالي دولة رئيس الوزراء، ومن المنتظر افتتاح معظم تلك المشروعات التي يجري إنشاءها حاليًا خلال العام الجاري 2025 الذي يمثل «عام الافتتاحات».

وفي إطار تطوير التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطورين الصناعيين نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال، وكترجمةٍ للشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس وتيدا الصينية، وافق مجلس إدارة الهيئة على اتفاق إقامة وإدارة مجمع صناعي متكامل الخدمات والمرافق على مساحة 2.86 كيلومتر مربع تمثل توسعات جديدة للمطور الصناعي تيدا- مصر على مرحتلين خلال 8 سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية والمرافق لتلك التوسعات نحو 100 مليون دولار ما يقارب 5 مليارات جنيه.

وفي سياقٍ متصل، اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 5 مشروعات جديدة بمنطقتي القنطرة غرب ووادي التكنولوجيا التابعتين للهيئة في عدد من القطاعات المستهدفة بإجمالي استثمارات 49.3 مليون دولار وهي ما تتخطى المليارين ونصف المليار جنيه، بمساحة إجمالية تبلغ 177.8 ألف متر مربع، فيما تتيح هذه المشروعات الخمسة أكثر من 3 آلاف و250 فرصة عمل.





