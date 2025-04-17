«مستثمرو السياحة«: زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 5% منذ بداية 2025

«مستثمرو السياحة«: زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 5% منذ بداية 2025

«مستثمرو السياحة«: زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 5% منذ بداية 2025

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، شهدت زيادة تتراوح بين 5 و10%، وذلك وفقًا لمعدلات الإشغال الفندقي بالمدن السياحية كافة،لافتًا إلى أن أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري، سترتفع خلال الشهور المتبقية من عام 2025.

المقصد السياحي المصري

وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليًا، ترجع إلي عدد من الأسباب، أهمها حالة الأمن والأمان التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وسهولة الإجراءات خلال السفر أو العودة من مصر، فضلا عن ملائمة أسعار برامج الزيارة لشريحة كبرى من سكان العالم الراغبين في السفر والسياحة.

المتحف المصري الكبير


وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إلي أن افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي في يوليو المقبل، سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر، ولا سيما القادمين لزيارة المناطق الأثرية والسياحية الموجودة بكل من القاهرة الكبري والأقصر وأسوان.

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