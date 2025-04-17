وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الشقق في المدن الجديدة لتسليمها للحاجزين

وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الشقق في المدن الجديدة لتسليمها للحاجزين

وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الشقق في المدن الجديدة لتسليمها للحاجزين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وأجهزة المدن.

الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بمناطق (شدموه – دمشقين – هوارة) بمحافظة الفيوم، وكذا موقف وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحافظة قنا، ومدينة قنا الجديدة، ووحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاستثماري بمناطق (ماسبيرو- مجرى العيون – مدينة الشيخ زايد).

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، خطة تسليم الوحدات السكنية، وموقف مشروعات الخدمات التي تشمل حضانات ووحدات صحية ومدارس وأسواقا تجارية ومستشفى، وموقف أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال توصيل الغاز والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية بتلك المشروعات لتسليمها للحاجزين، والانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بمواقع العمارات، كما وجه وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات التي جرى رصدها بتقارير المتابعة من مسئولي الوزارة.

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