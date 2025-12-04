طرح شقق وأراضٍ من وزارة الإسكان..اعرف التفاصيل

تستعد وزارة الإسكان في تلك الفترة، لطرح العديد من الوحدات للمواطنين بالداخل، وأراضٍ للمصريين بالخارج، لكي يتاح للجميع حجز ما يناسبهم في العديد من المناطق بالقاهرة والمحافظات، وإليكم طرح وزارة الإسكان.

وفي إطار طرح وزارة الإسكان المختلفة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، بدء إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع الخاصة بوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني تشهده مصر، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وتشمل هذه المرحلة 35,088 وحدة سكنية موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

طرح وحدات وزارة الإسكان

ويأتي هذا الطرح في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية ملائمة لكل شرائح الدخل، مشيراً إلى أن إجمالي الوحدات التي سيتم طرحها يصل إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية، وهو ما يمثل أكبر طرح سكني تعده الوزارة حتى الآن، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن كريم لكل المواطنين.



وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن إجمالي عدد الوحدات التي سيتم طرحها إلكترونيًا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان يبلغ 261,253 وحدة، يتم طرحها على خمس مراحل، على النحو التالي:



المرحلة الأولى: 35,088 وحدة في 15 أبريل 2025.



المرحلة الثانية: 59,510 وحدات في 15 يوليو 2025.



المرحلة الثالثة: 59,687 وحدة في 15 أكتوبر 2025.



المرحلة الرابعة: 58,312 وحدة في 15 يناير 2026.



المرحلة الخامسة: 48,656 وحدة في 15 أبريل 2026.



وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي ضمن جهود وزارة الإسكان المتواصلة لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة وآمنة لكل أسرة مصرية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

أراضي الإسكان

يمكن التقديم في تلك الفترة وحجز قطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، وفقا لما أعلن عنه المهندس شريف الشربيني، حيث كشف عن تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بمشروع بيت الوطن الطرح العاشر، بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد.

ويُعد الطرح العاشر من أراضي بيت الوطن، فرصة لتلبية رغبات أكبر عدد من المتقدمين من أبناء مصر بالخارج، حيث تم تخصيص العديد من قطع الأراضي في مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى والمدن المجاورة لتلبية احتياجات متنوعة للمستفيدين، وتتوزع الأراضي على النحو التالي وفقا لما كشفته وزارة الإسكان في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أراضي بيت الوطن

1028 قطعة أرض في القاهرة الجديدة

263 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر

3339 قطعة أرض في أكتوبر الجديدة

210 قطع أرض في حدائق العاصمة

21 قطعة أرض في الشيخ زايد

1236 قطعة أرض في العاشر من رمضان

51 قطعة أرض في 15 مايو

28 قطعة أرض في الشروق

1074 قطعة أرض في العبور الجديدة

671 قطعة أرض في بدر

وهناك 3242 قطعة أرض ما زالت شاغرة بمدن (السادات – سفنكس الجديدة – العلمين الجديدة – برج العرب الجديدة – المنصورة الجديدة)، و2467 قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة).

طريقة الحجز في مشروع بيت الوطن

الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

اختر المحور أو الطرح المطلوب، ثم استعرض التفاصيل الخاصة بالقطع المتاحة للحجز.

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