ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مواد مخدرة بـ80 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة استباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، حيث ضُبط 3 عناصر شديدة الخطورة في محافظات القاهرة، القليوبية، والسويس.

وبتقنين الإجراءات، ضُبِط المتهمون وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة، شملت الحشيش، الشادو، الإستروكس، والبودر.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 80 مليون جنيه. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.