ضبط 50 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات أمنية مكثفة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، بهدف تحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون على قائدي المركبات، والحد من وقوع الحوادث.

أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 49716 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1586 مخالفة سير بدون تراخيص، وضبط 12 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 38226 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم ضبط 15 مخالفة موقف عشوائي، و612 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق سيولة مرورية في مختلف الطرق والمحاور، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الانضباط في الحركة المرورية.