مدير «تعليم بورسعيد» يوجه بتفعيل الأنشطة التربوية في المدارس ودعم مواهب الطلاب

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، تفعيل الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب وصقلها وذلك خلال متابعته اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرستين تابعتين لإدارة شمال التعليمية، في إطار سلسلة من الجولات التفقدية لمختلف مدارس المحافظة، بحضور الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، وعزيزة رفعت، مدير عام إدارة شمال التعليمية، والدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ورائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

اكتشاف المواهب وصقلها

وبدأ مدير تعليم بورسعيد جولته، بتفقد مدرسة عباس العقاد الابتدائية، وكان في استقباله حسناء الشافعي، مدير المدرسة، البالغ عدد طلابها 301 طالب وطالبة، بإجمالي عدد 9 فصول دراسية، مشيدا بتفعيل حصة التربية الرياضية وبمستوى الطلاب والطالبات في المهارات القرائية والإملائية موجها مدير المدرسة باستمرار تفعيل الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب وصقلها.

الحفاظ على نظافة الفصول

وزار مدير تعليم بورسعيد، مدرسة ناصر الإعدادية للبنات، بحضور دعاء عوض مدير المدرسة التي تضم 14 فصلا دراسيا بإجمالي 615 طالبة، معربا عن ارتياحه لمستوى نظافة الفصول والمعامل، ومحفزا الطالبات بالحفاظ عليها، كما أشاد بقدرات الطالبات الإبداعية خلال حصة التربية الفنية موجها الشكر للقائمين على العمل بالمدرسة وعلى المجهود المبذول.