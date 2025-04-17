خطوات إعادة قيد الطلاب المفصولين.. كيف تستعيد مقعدك قبل الامتحانات؟

طالب عدد كبير من المدارس على مستوى الجمهورية، الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب، بسرعة التوجه لإعادة القيد لطلاب المفصولين، قبل امتحانات شهر أبريل 2025، وامتحانات نصف العام والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، وفقًا للمواعيد المعلنة من قبل المديريات التعليمية.

إعادة قيد الطلاب المفصولين

وأوضحت المدارس رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالتعليم الأساسي لجميع المراحل التعليمية في التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية وفقاً لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي كالتالي:-

- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب 25 جنيهًا.

- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه، وأنظمته بعد استنفاد مرات الرسوب 35 جنيهًا.

- غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتُكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام 10 جنيهات، وتُسددها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لإعادة القيد للطلاب المفصولين

كما أوضحت المدارس، الأوراق المطلوبة لإعادة القيد للطلاب المفصولين بسبب الغياب دون عذر رسمي (كشهادة مرضية)، وهي:

- أصل إيصال المصروفات كاملة بمكتب البريد لمن لم يسدد المصروفات + 3 صور منه.

- أصل إيصال إعادة القيد بمكتب البريد + 3 صور منه.

- أصل إيصال تأمين التابلت بمكتب البريد + 3 صور منه.