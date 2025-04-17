في ذكرى رحيله.. محطات في حياة حسن أبو السعود ملك الأغنية الشعبية



كتب: تقوى جميل

هو ملحن صاحب قدرات استثنائية وفريدة على تقديم أنواع مختلفة من الموسيقي، وقدم مجموعة من الأغاني التي مازالت حية في أذهان الكثيرين، من بينهم أغنية عدوية الشهيرة «يا بنت السلطان»، وأيضاً أغنية السبعينات الشهيرة «شيك شاك شوك» والتي تركت بصمة في عالم الأغنية الشعبية منذ طرحها في فترة السبعينات إلى يومنا هذا، هو الملحن حسن أبو السعود، والذي يوافق اليوم 17 أبريل ذكرى وفاته عام 2007.

ينتمى الملحن حسن أبو السعود إلى عائلة فنية بإمتياز، فوالده على أبو السعود أحد أشهر عازفي الكلارينيت، والذي كان له دور كبير في نشأة الملحن حسن أبو السعود وتعليمه الموسيقي في سن صغير، إذ ذكر الملحن حسن أبو السعود في لقاء تليفزيوني سابق مع الموسيقار عمار الشريعي، أن والده كان يحرص على تعلمه الموسيقي وإتقانه لكتابة النوتة في سن صغير، ولكنه كان دائماً يهرب من تعلم الموسيقي في صغره، لأنه لطالما كان طفل مشاغب وغاوي للعب كرة القدم.

بدايات دخول عالم الفن

وقال إن رحلة تعمله للموسيقي بدأت من خلال تعلمه للإيقاع من خلال عازف الدرامز إبراهيم توفيق، أثناء زيارته لمنزلهم والذي أعطاه عصا درامز، إذ جلس يعزف الدرامز إلا أن اتقنه، كما أضاف أن والده في هذه المرحلة أصر أن يتعلم آلة موسيقية، حتى التلحق بإحدى المعاهد وتعلم الأكورديون، ثم تخرج من كلية تجارة جامعة بني غازي، وبدأ يشتد حبه للموسيقي ويتعلق بها، ليعمل في إحدى الفرق التابعة للراقصات، من بينهم الفنانة نجوى فؤاد، والفرقة الكبيرة للفنانة ناهد صبري، حتى تعاونه مع فرقة المحلن صلاح عرام، والتي كانت تعد الترقية الحقيقية في مسيرته، لكونها كانت تضم أسماء عازفين كبار في الوسط الفني حينها.



وذكر خلال لقائه مع الموسيقار عمار الشريعي أنه كان معجبا به وبعزفه لألة الأكورديون، وبكونه علامة مميزه في عزفه لهذه الالة، مشيراً الى إحدى المواقف الطريفة التى جمعتهم في بدايات حسن أبو السعود، والذي كان يعزف أكورديون مع إحدى الراقصات،إذ سأل أحد الأشخاص الموسيقار عمار الشريعي عن رأيه في عازف الأكورديون الجديد، وأجاب «ده عازف كفتة»، والتي كانت تطلق حينها على العازفيين الضعاف في الوسط الفني.