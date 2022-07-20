أزمات الراحل حسن أبو السعود وشيرين.. أبرزها منعها من الغناء

تصدر نقيب الموسيقيين الأسبق حسن أبو السعود «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية على الرغم من رحيله منذ أكثر من 15 عامًا، وذلك عقب المداخلة الهاتفية التي أجرتها شيرين عبد الوهاب أمس مع الإعلامية لميس الحديدي.

وشبهت شيرين عبدالوهاب نفسها في حالتها السيئة بحسن أبوالسعود وقالت في مداخلتها الهاتفية مع لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية:« أنا كنت زى البدر، ولما اتجوزت حسام بقيت شبه حسن أبو السعود»، ما أثار ذلك غضب واستياء عائلة الموسيقار الراحل.

حسن أبو السعود يغرم شيرين 250 ألف جنيه

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصطدم فيها شيرين مع الموسيقار حسن أبو السعود، إذ بدأت المشاكل بينهما حين كان نقيبًا للموسيقيين عام 2004، عقب خلافها مع مكتشفها المنتج نصر محروس ورغبتها في الانفصال عنه، وتعاقدها مع شركة روتانا، إذ هاجمت حسن أبو السعود حينها في مداخلة هاتفية في برنامج «البيت بيتك».

واضطر نصر محروس إلى اللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية بشأن تعدى ومخالفة شيرين لبنود التعاقد معه، وحينها ألزمت النقابة –تحت إشراف أبو السعود- شيرين عبد الوهاب بغرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه لصالح المنتج نصر محروس كونه المحق، فاتهمت شيرين وقتها حسن أبو السعود بأنه يطمع ويسعى إلى أخذ الأموال لنفسه، وهذا ما أغضبه وأصدر قرارًا بإيقافها عن الغناء بقرار نقابي.

شيرين تلجأ للمصنفات الفنية

ولجأت شيرين عبد الوهاب إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للحصول على تصاريح الغناء، وبعد ذلك حاول الفنان هاني شاكر التوسط للصلح بين شيرين عبد الوهاب وحسن أبو السعود وإنهاء الخلاف القائم.

يأتي هذا إلى جانب إثارتها للجدل حينما سألها أحد المتابعين على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عما إذا ما كان هناك أغنية ندمت عليها لتجاوب شيرين عبد الوهاب أغنية «متجرحنيش» من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وتلحين الموسيقار الكبير حسن أبو السعود، وكانت تلك الأغنية من أشهر ما قدمته شيرين عبد الوهاب في بداياتها مع المنتج نصر محروس والتي كانت ضمن ألبوم «جرح تاني» الذي ضدر عام 2003.

العلاقة التي تربط حسن أبو السعود بشيرين عبد الوهاب

وبالرغم من كل تلك الأزمات كانت هناك علاقة إنسانية طيبة تربط الموسيقار حسن أبو السعود بشيرين عبد الوهاب، وقالت رشا حسن أبو السعود في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن العلاقة بين أبو السعود وشيرين بدأت قبل ظهور أغنيتها «آه يا ليل» وأن شيرين كانت دائمة الوجود في منزلهم وكان يشجعها على الغناء، ولكن الوضع تغير عقب أزمتها مع المنتج نصر محروس، الوضع الذي أحزن أبو السعود كثيرًا.

يذكر أنه عقب تصريحات شيرين عن الراحل حسن أبو السعود أمس خلال مكالمتها مع الإعلامية لميس الحديدى أصدرت عائلة أبو السعود، بيانًا صحفيًا تستنكر فيه تلك التصريحات، جاء فيه إن «الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارًا»، مضيفة: أن «العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت».