رئيس الوزراء يوافق على 6 منح سنوية ضمن حزم الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يوافق على 6 منح سنوية ضمن حزم الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يوافق على 6 منح سنوية ضمن حزم الحماية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، بينها تمويل 6 منح سنوية ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26-2-2025م، بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

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