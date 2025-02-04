النيابة تصدر 4 قرارات بشأن واقعة سيرك طنطا.. منها إخلاء سبيل أنوسة كوتة

أصدرت النيابة العامة، 4 قرارات اليوم بشأن واقعة شاب سيرك طنطا، والذي تعرض للهجوم من نمر أثناء أحد العروض، وحاول الأهالي والمشاهدون إسعافه ونقل إلى المستشفى وجرى بتر ذراعه.

لجنة من الطب البيطري لفحص الحيوانات

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة من الطب البيطري لفحص الحيوانات في السيرك، والتأكد من سبب وقوع الحادث الأليم، مع ضرورة تشكيل لجنة من مديرية الثقافة والبيئة لإجراء معاينة السيرك ومراجعة التراخيص الصادرة.

إيقاف أعمال السيرك لحين الانتهاء من أعمال لجنة الطب البيطري

وأضافت أنه تم إيقاف جميع أعمال السيرك لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري في واقعة النمر المفترس، والذي تسبب في بتر ذراع شاب يدعى محمد إبراهيم عبد الفتاح أحد المساعدين للمدربة ويبلغ من العمر 23 عاما.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل أنوسة كوته مدربة الأسود بسيرك طنطا ، بضمان محل الإقامة بعد أن تم الاستماع لاقوالها، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

تصريح بدفن الجزء المبتور من الشاب

وأصدرت النيابة تصريحا بدفن الجزء المبتور من الشاب محمد إبراهيم عبد الفتاح، بمعرفة أهليته.