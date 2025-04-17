جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات والنوعيات الثلاث والخمس سنوات زراعي وتجاري وفندقي وصناعي والتعليم المزدوج ومنهجية الجدارات وذلك للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025، يوم 29 مايو المقبل، وامتحانات التدريبات المهنية والشفهية والعملية للطلاب يوم 22 مايو في الساعة التاسعة صباحا وحتي يوم 27، على أن تستكمل يوم عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، وفقا للجداول المعتمدة رسميا: