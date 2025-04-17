هل تختفي الشوكولاتة حول العالم بحلول عام 2030 بسبب انهيار صناعة الكاكاو؟

كتبت: منة الصياد

خبر صادم تلقاه عشاق الشوكولاتة، بعدما تم إصدار تحذيرات من أنهم قد يفقدون يومًا ما الحلوى المفضلة لديهم، بعدما أوضح المصنعون بأن صناعة الكاكاو بدأت تنهار بسبب الضربة القاسية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ على مستوى العالم.

اختفاء الشوكولاتة من العالم

حذر مزارعو الكاكاو في بلدة ساحل العاج الإفريقية، حيث يزرع معظم إنتاج العالم، من أن إنتاجهم يوشك على النفاد، ونتيجة تغير المناخ انخفضت الإنتاجية بصورة كبيرة ما أضعف هذه الصناعة بصورة كبيرة.

وكشفت التقارير أن المتسوقون البريطانيون سيواجهون ارتفاعات في الأسعار تصل إلى 50% خلال الفترات المقبلة لشراء العديد من منتجات الشوكولاتة، وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، فلا يحصل المزارعون في الطرف الآخر من سلسلة التوريد إلا على فائدة مالية ضئيلة، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

البحث عن صناعات أخرى

ونتيجة سوء الحالة التجارية والاقتصادية في تصدير الكاكاو، بات يترك العديد من أصحاب هذه الصناعة وظائفهم في غرب إفريقيا، ويبحثون عن فرض أخرى أفضل أجرًا كالعمل في صناعة النخيل أو المطاط.

وذكرت إحدى الشركات الإفريقية المتخصصة في تجارة الكاكاو، بأن الإنتاجية لديها قد انخفضت بمقدار 30% خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الكثيرين إلى التوجه إلى زراعة المطاط أو النخيل.

كما أوضح عدد من مزارعي الكاكاو، بأن ظاهرة تغير المناخ تؤثر بشدة على المحصول، فعندما يتم انتظار هطول المطر لا يهطل، وعندما يحتاجون لأشعة الشمس القوية لا تأتي، وهو ما أثر على الإنتاجية بشدة.