مدبولي: تزايد الاستثمارات السعودية في مصر بعد إقرار اتفاقية الحماية والتشجيع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استقبلت وفدًا من رجال الأعمال السعوديين ضم نحو 300 شخصية تمثل أكثر من 70 شركة سعودية، حرصوا على التواجد في مصر لمناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة مع رجال الأعمال المصريين.

أكد مدبولي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تشهد زخمًا كبيرًا، خاصة بعد الموافقة الرسمية على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي صدق عليها الرئيس السيسي ووافق عليها مجلس النواب خلال الشهر الماضي.

خطوات الحكومة محل تقدير كبير من رجال الأعمال السعوديين

أشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الإطار كانت محل تقدير كبير من رجال الأعمال السعوديين، الذين أبدوا حرصًا شديدًا على تعظيم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف مدبولي أن هناك الآن تواجدًا ملموسًا لرجال الأعمال المصريين في السعودية، وهو أمر إيجابي ومحمود، مشددا على أهمية أن يكون هناك تبادل في التواجد الاستثماري، بحيث يضخ رجال الأعمال السعوديين استثمارات جديدة في السوق المصرية ويشارك رجال الأعمال المصريين في السوق السعودية.

أبرز مجالات الاستثمارات السعودية في مصر

أوضح رئيس الوزراء أن النقاشات مع الجانب السعودي تطرقت إلى القطاعات ذات الأولوية في مصر، التي تمثل فرصًا واعدة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الحرب التجارية العالمية، لافتًا إلى التركيز على قطاعات مثل الصناعات الحيوية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها من المجالات التي يمكن أن تحقق استفادة متبادلة للطرفين خلال الفترة المقبلة.