«الأعلى لتنظيم الإعلام»: إلزام المؤسسات بمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر

«الأعلى لتنظيم الإعلام»: إلزام المؤسسات بمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر

«الأعلى لتنظيم الإعلام»: إلزام المؤسسات بمنع ظهور أحمد الخضري لمدة شهر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصية لجنتي الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي، بمنع ظهور أحمد الخضري، أحد المسؤولين عن قناة «أهلاوي وزملكاوي» على «يوتيوب»، لمدة شهر.
جاء ذلك بناء على تحقيقات أجرتها لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، من إلزام المؤسسات الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
كما قرر المجلس، مجازاة الموقع الإلكتروني «الصفحة الأولى» بدفع 50 ألف جنيه، لثبوت مخالفته في الشكوى المقدمة من جامعة «نيو جيزة»، وتبين أن الموقع بث أخبارا بقصد التشهير بالجامعة، وألزمه المجلس بحذف الأخبار.

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