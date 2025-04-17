مدبولي: 238 مليار جنيه زيادة في مخصصات المعاشات بالموازنة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة حزم الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، متابعًا: «كان فيه اليوم اجتماع مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، عشان مناقشة حجم الزيادة الكبيرة في المعاشات، السنة الجاية هتبقى الزيادة 238 مليار جنيه»، موضحا أن هناك دولا حدثت بها مشاكل واضطرابات نتيجة أن أصحاب المعاشات تفاجأوا في أوقات معينة بأنه لا توجد موارد لهم.

أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن كل ما يهم الحكومة أن تكون هيئة التأمينات الاجتماعية متماسكة، موضحًا: «رئيس الهيئة كان بيعرض عليا الوضع الاقتصادي للهيئة لخمسين سنة قدام عشان ميحصلش عنده عجز، إحنا بناخد اجراءات عشان نزود الحماية الاجتماعية، وزودنا المعاشات بوتيرة أسرع من الخطط اللي هو كان حاططها، لأنه كان بيزود المعاشات بنسبة معينة سنويا، إحنا كنا بناخد إجراءات وحزم كل 6 أشهر أو كل فترة بنزود وبأرقام، وأحيانا يتم الزيادة بصورة مبكرة في أوقات كثيرة».



وتابع: «كل ده أدى إلى أعباء اقتصادية على الهيئة، إحنا كدولة نساعد إن ميحصلش مشكلة»، موضحا أنه اجتمع مع وزير التموين ووزير المالية من أجل تأمين الاحتياجات والزيادات المطلوبة للسلع التموينية والخبز للعام المقبل: «إحنا مستهدفين توريد أكبر كمية من القمح المحلي خلال هذا الموسم، بنشتري القمح من الفلاح بسعر أعلى من السعر العالمي، وده جزء من الحماية الاجتماعية، إني أدي الفلاح قيمة أكبر، وده ما أنكرش إنه بيفيد البلد في إننا نقلل فاتورة الدولار، وبرضوا ننفع الفلاح المصري بدل ما ننفع فلاح في دولة أخرى».