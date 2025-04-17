مدبولي: الدولة أنشأت 1.5 مليون وحدة سكنية لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت على مدار السنوات العشر الماضية في إنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية، حيث جرى تنفيذ مليون و150 ألف وحدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير الآمنة والعشوائيات، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى مليون و500 ألف وحدة، وهي الفئة التي لم تكن محل اهتمام من قِبل المطورين العقاريين.

مدبولي: المطور العقاري لا يتجه لبناء وحدات لمحدودي الدخل

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المٌطور العقاري لا يتجه لبناء وحدات لمحدودي الدخل، وبالتالي الدولة تعمل في مساحة لا تنافس فيها القطاع الخاص، وما زالت الدولة ماضية في تنفيذ 400 ألف وحدة جديدة تم الإعلان عنها مؤخرًا، وقد تم الانتهاء من بناء جزء كبير منها، وسيتم البدء في تسليمها خلال العام الجاري، في الوقت الذي يستغرق فيه المطورون عدة سنوات بعد الإعلان حتى التسليم الفعلي.

مدبولي: توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود

وتابع مدبولي قائلاً: «كان التحدي الرئيسي أن تتمكن الدولة من تسليم الوحدات غير المبنية خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، وقد أثبتت الدولة قدرتها على تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن الفئة المستهدفة بهذه المشروعات ليست ضمن اهتمامات المطورين العقاريين»، مؤكدًا التزام الدولة بدورها في توفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمساهمة في تقليل الفجوة السكنية.