محافظ القليوبية: تسهيلات موسعة للمزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح

كتب - حسن صالح

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بالمحافظة، مؤكدًا أهميته في دعم الأمن الغذائي الوطني، حيث تواصل المحافظة استقبال المحصول من خلال الصوامع ومراكز التجميع، وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سلاسة عمليات التوريد.

تقديم التسهيلات كافة

ووجّه محافظ القليوبية الأجهزة التنفيذية المعنية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين، وتذليل أي عقبات تواجههم خلال عمليات الحصاد والتوريد، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة استلام الأقماح من المزارعين بالصوامع المخصصة لضمان حصولهم على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

عمليات الحصاد تسير بانتظام

وأوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم في القليوبية يبلغ 38455 فدانًا، مشيرًا إلى أن عمليات الحصاد تسير بصورة منتظمة، حيث جرى حتى الآن حصاد 216 فدانًا، لافتًا إلى أن الصوامع المستهدفة لتوريد محصول القمح، تشمل شركة مطاحن شمال القاهرة، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، والشركة القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

من جهتبه، صرح المهندس محمد أمين محمد، وكيل وزارة الزراعة، بأنه جرى حتى الآن توريد 3.4 طن من محصول القمح إلى صوامع المحافظة، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أسرع وقت.