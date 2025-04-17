لو مش عاوز تشتريه من برا.. طريقة تخليل الفسيخ في المنزل

الفسيخ من الأكلات الشعبية الأساسية التي يحرص المصريون على تناولها في عيد شم النسيم نظرا لمذاقه اللذيذ، إذ يقوم البعض بشرائه من المحلات والبعض الآخر يحرص على تخليله في المنزل لضمان السلامة الغذائية، ونستعرض في هذا التقرير طريقة تخليل الفسيخ في المنزل بخطوات تشبه المحلات.

طريقة تخليل الفسيخ

خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند تخليل الفسيخ في المنزل بنفس طريقة الفسيخ الجاهز على خطى الشيف الشربيني، وفقا لبرنامجه المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» والتي جاءت كالتالي:

شراء السمك البوري الطازج.

نضع السمك في برميل خشب.

نرش الملح الخشن وتكرر تلك العملية حتى ملء البرميل بالسمك.

يمكن التحكم في ملوحة الفسيخ عن طريق كمية الملح.

نضع غطاء فوق السمك.

نضيف الملح مرة ثانية.

نغلق بإحكام، وتتراوح مدة تخليل الفسيخ من 15-20 يوما.

يمكن معرفة الفسيخ أنه جاهز للأكل عن طريق ظهور طبقة من الزيت على سطح البرميل.

طريقة أخرى لتخليل الفسيخ على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير

سمك بوري «كميات حسب الرغبة».

كوب ملح.

نصف كوب كركم.

نصف كوب شطة ناعمة.

نصف كوب بابريكا.

6 فصوص حبهان.

خطوات التحضير