طريقة تخليل الفسيخ في الصيف.. تأكد من الملح الخشن قبل التحضير

يمتلك الفسيخ سحرًا خاصًا على موائد المصريين، حيث يُضفي نكهة مميزة على احتفالاتهم ومناسباتهم، ودائمًا تبحث ربات البيوت عن الطرق المثالية لـ طريقة تخليل الفسيخ في الصيف خاصة أنّه يختلف عن طريقة تخليله في الشتاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تُسرّع من عملية التخلّل.

طريقة تخليل الفسيخ في الصيف

وتوضح تاجرة الأسماك أماني الغزناوي، عبر قناة «CBC سفرة»، طريقة تخليل الفسيخ في الصيف والتي تتمثل في الآتي:

المكونات:

- اختر سمك بوري طازجًا ذات حجم متوسط.

- احضر ملح خشن بكمية كافية لتغطية الفسيخ.

- ماء بكمية كافية لتغطية الفسيخ.

- التوابل (اختياري): مثل الكمون، والكزبرة، والقرنفل، والهيل.

طريقة تحضير الفسيخ

- اغسل الفسيخ جيدًا بالماء والملح.

- اترك الفسيخ ينشف من الماء.

- افرد طبقة من الملح الخشن في قاع وعاء عميق.

- ضع طبقة من الفسيخ فوق الملح.

- كرر طبقات الملح والفسيخ حتى تمتلئ العبوة.

- غطّي العبوة بقطعة قماش نظيفة.

- أضف كمية من الماء بحيث تغمر الفسيخ تمامًا.

- ضع ثقلًا فوق الفسيخ، مثل طبق كبير أو حجر، لمنع طفوّه.

- اترك الفسيخ في مكان بارد وجاف لمدة 3-5 أيام.

- تأكد من غمر الفسيخ بالماء طوال فترة التخلّل.

- بعد 3-5 أيام، تذوق الفسيخ للتأكد من نضجه.

- إذا كان الفسيخ مالحًا جدًا، يمكنك غسله بالماء البارد قبل تناوله.

- يمكنك حفظ الفسيخ المُخلّل في الثلاجة لمدة 3-4 أشهر.

نصائح عند تخليل الفسيخ في الصيف

- استخدم سمك بوري طازجًا ذا حجم متوسط.

- تأكد من غسل الفسيخ جيدًا بالماء والملح قبل التخلّل.

- استخدم الملح الخشن بكمية كافية لتغطية الفسيخ.

- اترك الفسيخ في مكان بارد وجاف.

- تأكد من غمر الفسيخ بالماء طوال فترة التخلّل.

- تذوق الفسيخ للتأكد من نضجه قبل تناوله.

- يمكنك إضافة التوابل حسب رغبتك.

مدة تخليل الفسيخ

- في الصيف يترك السمك لمدة أسبوع.

- في الشتاء يترك من أسبوع حتى 13 يوما، ويوضع في مكان دافئ سواء المطبخ أو في فرن البوتاجاز.