أسعار السمك اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق.. «كيلو البلطي بكام؟»

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر السمك بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 29-3-2024، كالتالي:

جمبري وسط: الكيلو بـ245 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ165 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ422 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ224 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ180 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ125 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ148 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ127 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ131 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ243 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ113 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ95 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ63 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ95 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ111 جنيهًا.