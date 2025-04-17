حالة الطقس غدا الجمعة.. حار على القاهرة الكبرى

يسود غدا الجمعة 18 أبريل، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل.

حالة الطقس غدا

من المتوقع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة غدا الجمعة العظمى والصغرى كما يلي: