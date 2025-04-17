حالة الطقس غدا الجمعة.. حار على القاهرة الكبرى
حالة الطقس غدا الجمعة.. حار على القاهرة الكبرى
يسود غدا الجمعة 18 أبريل، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل.
حالة الطقس غدا
من المتوقع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا
تأتي درجات الحرارة غدا الجمعة العظمى والصغرى كما يلي:
- القاهرة: العظمى 30، الصغرى 18
- العاصمة الإدارية: العظمى 31، الصغرى 18
- 6 أكتوبر: العظمى 31، الصغرى 17
- بنها: العظمى 30، الصغرى 18
- دمنهور: العظمى 30، الصغرى 17
- وادي النطرون: العظمى 29، الصغرى 17
- كفر الشيخ: العظمى 30، الصغرى 18
- المنصورة: العظمى 30، الصغرى 18
- الزقازيق: العظمى 30، الصغرى 18
- شبين الكوم: العظمى 29، الصغرى 17
- طنطا: العظمى 28، الصغرى 16
- دمياط: العظمى 25، الصغرى 16
- بورسعيد: العظمى 24، الصغرى 17
- الإسماعيلية: العظمى 30، الصغرى 17
- السويس: العظمى 30، الصغرى 17
- العريش: العظمى 26، الصغرى 16
- رفح: العظمى 25، الصغرى 15
- رأس سدر: العظمى 31، الصغرى 18
- نخل: العظمى 22، الصغرى 10
- كاترين: العظمى 22، الصغرى 10
- الطور: العظمى 31، الصغرى 18
- الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 16
- العلمين: العظمى 25، الصغرى 15
- مطروح: العظمى 24، الصغرى 15
- السلوم: العظمى 26، الصغرى 15
- سيوة: العظمى 30، الصغرى 16
- رأس غارب: العظمى 32، الصغرى 19
- الغردقة: العظمى 32، الصغرى 18
- سفاجا: العظمى 31، الصغرى 18
- مرسى علم: العظمى 33، الصغرى 20
- شلاتين: العظمى 33، الصغرى 21
- حلايب: العظمى 30، الصغرى 21
- أبو رماد: العظمى 30، الصغرى 22
- رأس حدربة: العظمى 30، الصغرى 21
- الفيوم: العظمى 30، الصغرى 17
- بني سويف: العظمى 30، الصغرى 17
- المنيا: العظمى 30، الصغرى 16
- أسيوط: العظمى 34، الصغرى 15
- سوهاج: العظمى 35، الصغرى 20
- قنا: العظمى 35، الصغرى 20
- الأقصر: العظمى 35، الصغرى 21
- أسوان: العظمى 38، الصغرى 21