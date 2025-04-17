غير تقليدية.. طريقة تحضير الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم

كتبت: عبير خالد

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، إذ يرغب الكثيرون في إيجاد طريقة غير تقليدية لتحضير الفسيخ أو الرنجة، إذ يمل البعض من تقديمهما بالأشكال المُعتادة سواء قطع كاملة أو مشوية، لذلك سنقدم طريقة جديدة لتحضير الفسيخ، والرنجة بيوريه أو سبريد على طريقة الشيف الشربيني، في برنامجه الشيف على «سي بي سي»، سفرة.

مكونات تحضير الفسيخ أو الرنجة

2 بصل كبيرة

2 فص ثوم

رنجة مخلية أو فسيخ مخلي

زيت

كوب صغير عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل

3 ملعقة كبيرة طحينة

ليمونة كاملة

فلفل أخضر حار أو رومي حسب الرغبة

كمون

شطة

بابريكا

طريقة تحضير الفسيخ أوالرنجة