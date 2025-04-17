غير تقليدية.. طريقة تحضير الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم
غير تقليدية.. طريقة تحضير الفسيخ أو الرنجة في شم النسيم
كتبت: عبير خالد
أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، إذ يرغب الكثيرون في إيجاد طريقة غير تقليدية لتحضير الفسيخ أو الرنجة، إذ يمل البعض من تقديمهما بالأشكال المُعتادة سواء قطع كاملة أو مشوية، لذلك سنقدم طريقة جديدة لتحضير الفسيخ، والرنجة بيوريه أو سبريد على طريقة الشيف الشربيني، في برنامجه الشيف على «سي بي سي»، سفرة.
مكونات تحضير الفسيخ أو الرنجة
- 2 بصل كبيرة
- 2 فص ثوم
- رنجة مخلية أو فسيخ مخلي
- زيت
- كوب صغير عصير ليمون
- ملعقة كبيرة خل
- 3 ملعقة كبيرة طحينة
- ليمونة كاملة
- فلفل أخضر حار أو رومي حسب الرغبة
- كمون
- شطة
- بابريكا
طريقة تحضير الفسيخ أوالرنجة
- إخلاء سمكة الرنجة أو الفسيخ حسب الرغبة وينزع كل الشوك منها تماماً، ثم تنقع في الزيت لأكثر من ساعة حتى تلين وتفقد ملوحتها إن كانت حادقة.
- يفرم البصل والفلفل ثم توضع عليهما السوائل كالخل والزيت وعصير الليمون.
- يوضع اللحم الصافي للفسيخ أو الرنجة في الكبة مع المكونات السابقة
- تخفق جميع المكونات جيدًا لتمام التجانس، ليصبح قوام الخليط سائل خفيف، ثم تضاف له التوابل الكمون والبابريكا حتى تعطي لون أحمر والشطة حسب الرغبة.
- توضع الطحينة على باقي المكونات في نهاية التحضير حتى تعادل الطعم المالح والحار مرة واحدة، وتقدر حسب الرغبة مع مُراعاة كميتها وعدم الإفراط فيها، لأنها ستزيد من سمك الخليط السابق وتحوله لعجين كما أنها ستٌخفي طعم المكونات الأخرى.
- تقطع الليمونة الكاملة على الطبق عند التقديم.