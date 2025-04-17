بسمة وهبة: شيكا واجه السرطان بابتسامة واحتياج ورحل في صمت

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن رحيل اللاعب إبراهيم شيكا منذ يومين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لم يكن مجرد فقدان لاعب كرة قدم، بل رحيل إنسان طيب القلب بسيط الروح عاش معاناة مزدوجة في صمت، وواجه المرض بابتسامة وقلب مليء بالإيمان والتحدي.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن شيكا لم يكن فقط يقاوم السرطان، بل خاض أيضًا معركة لا تقل ضراوة، وهي معركة توفير نفقات علاجه، فحالته المادية لم تكن تسمح بتغطية تكاليف العلاج الباهظة.

وأوضحت أن زوجته تركت عملها لتتفرغ لرعايته وأنهما طرَقا العديد من الأبواب بحثًا عن دعم، لكن أغلبها كان مغلقًا أو غير كافي، بحسب ما صرّحت به زوجته، وفي خضم هذه المعاناة، بدأ البعض يوجه اتهامات غير منصفة له ولأسرته بجمع الأموال، متناسين أنه كان يصارع المرض حتى اللحظة الأخيرة.

وأكدت وهبة أن واجبنا الآن هو تقدير إبراهيم شيكا الذي غادر الحياة في صمت، بدلًا من الدخول في سجالات حول من دعمه ومن تخلى عنه، متابعة: «النهاردة لازم نحسم الجدل، الراجل خلاص مدفون بين يدي رب كريم ومينفعش نظلمه بكلام بدون دليل».