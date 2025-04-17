تدريب صيفي لطلاب الجامعات في شركات الكهرباء.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي للطلاب لعام 2025، في مختلف الشركات التابعة لها، بهدف تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، سواء كانت حكومية أو خاصة.

مميزات وأهمية التدريب

وقالت الشركة إن هذا التدريب يٌقدم للطلاب، بهدف تطبيق ما يتم دراسته عمليا على أرض الواقع، من خلال الحصول على المُميزات التالية:

التعرف على أحدث التقنيات في مجال الكهرباء والطاقة.

اكتساب خبرة حقيقية من مهندسين وخبراء في المجال.

تجهيز الطلاب لسوق العمل قبل التخرج.

تفاصيل التدريب

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مدة التدريب تصل إلى 90 ساعة خلال شهور: يوليو – أغسطس – سبتمبر 2025، في أقرب موقع لشركة كهرباء تابع لمحل سكن الطالب «حسب الإمكانيات المتاحة»، وسيتم إخطار المتقدمين بمكان وموعد التدريب بعد مٌراجعة الأوراق والموافقات.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب فيمن يرغب في التقديم على التدريب، أن يٌجهز المستندات الآتية:

خطاب رسمي من الكلية موضحًا «الاسم – سنة الدراسة – التخصص».

صورة من بطاقة الرقم القومي.

إيصال سداد رسوم التدريب.

استمارة البيانات.

تجهيز رسوم التدريب، التي تبدأ من 300 جنيه، حسب نوع الكلية أو البرنامج الدراسي.

موعد التقديم على التدريب

أشارت الشرك القابضة للكهرباء، إلى أن التقديم على التدريب متاح من 27 أبريل 2025، حتى 29 مايو 2025، أو لحين اكتمال العدد، من خلال التواصل مع أقرب فرع لشركات الكهرباء.