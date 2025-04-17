الأقصر تحتفل بجائزة AFASU الذهبية كعاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم

في أجواء احتفالية مهيبة، وتحت أضواء معبد الأقصر التاريخي، شهدت مدينة الأقصر مساء الخميس 17 أبريل 2025، في تمام السابعة والنصف مساءً، حفل تتويجها بجائزة الاتحاد الإفريقي الآسيوي (AFASU) الذهبية كعاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، في فعالية جمعت رموزًا من المسؤولين والقيادات السياحية والثقافية والإعلامية من مصر والعالم.

حضور رسمي مكثف

وشهد الحفل حضور اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والرئيس الفخري للاتحاد الإفريقي الآسيوي، و المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي (AFASU)، واللواء حسام بدر الدين الأمين العام للاتحاد، ومحمد عثمان، رئيس لجنة تنشيط السياحة الثقافية بالأقصر ومجموعة من مجموعة من الوزراء.

كما حضر عمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات ومعاهد السياحة بالجامعات المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب عدد من اﻟﻤﺴؤولين المحليين والعرب والدوليين وخبراء السياحة والتراث.

كما شارك في الحفل نخبة من الإعلاميين من مصر والدول العربية والعالم، ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى جانب نواب البرلمان عن محافظة الأقصر، ورئيس مدينة الأقصر، ونواب المحافظ، وعدد من خبراء السياحة، وممثلين عن منظمة اليونسكو وضيوف المؤتمر الدولي للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث.

أهمية الجائزة ودورها في تعزيز مسارات التنمية الثقافية

وخلال كلمته، تحدث اللواء حسام بدر الدين عن أهمية الجائزة ودورها في تعزيز مسارات التنمية الثقافية والسياحية، مؤكدًا على أن الأقصر استحقت هذا التتويج نظرًا لمكانتها التاريخية ودورها في حفظ التراث الإنساني.

وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن هذا الحدث سيمثل نقطة تحول كبرى في الترويج للسياحة الثقافية ومدينة الأقصر.

من جانبه قال الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد، إن فوز الأقصر جاء بعد تصويت لجنة التحكيم العليا، وفق معايير دقيقة شملت الأثر التاريخي، والمقومات الثقافية، والجهود التنموية، والإشعاع الحضاري، وعبّر عن فخر الاتحاد بتكريم الأقصر التي تُعد واحدة من أعظم مدن الحضارة الإنسانية.

من جانبه، أعرب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، عن فخره بهذا التتويج، مشيرًا إلى أن الجائزة تمثل دفعة قوية لتعزيز السياحة الثقافية، موجهًا الشكر للاتحاد الإفريقي الآسيوي على هذا التقدير الدولي.

فيما أكد اللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، المشرف على اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث والرئيس الفخري للاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU، على أهمية التنمية السياحية الشاملة والحفاظ على التراث، مشيرًا إلى تزامن فوز الأقصر بالجائزة مع اليوم العالمي للتراث، مشيدًا بدور الاتحاد ورئيسه الدكتور حسام درويش، ولجنة التحكيم الدولية.

وشهدت مراسم تسليم الدرع الذهبي عرضًا احتفاليًا مبهرًا في خلفية ساحرة لمعبد الأقصر، تخللته صور تذكارية، ويُعد هذا النجاح تتويجًا لمسيرة مدينة الأقصر الحضارية، ورسالة تقدير من العالم لمكانتها كعاصمة خالدة للثقافة والتاريخ والتراث الإنساني.