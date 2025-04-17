بعد تخفيض سعر الفائدة.. تفاصيل شهادات البنوك الحكومية عقب قرار «المركزي»

قرر البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، تخفيض سعري العائد والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل الفائدة الحالية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض وفقا لسعر الكوريدور، وهو ما سينعكس على الفوائد المعلنة من البنوك العاملة في مصر على منتجاتها البنكية سواء قروض أو أوعية ادخارية، خاصة الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين بالسوق المحلي من حيث الأصول، فإنَّ العائد على الشهادات البنكية بالجنيه المصري لم يتغير بعد، وهو ما أكدته تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي محمد الإتربي في بيان رسمي مساء اليوم، بأن العائد سيظل كما هو إلى أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك خلال الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات بعد تخفيض البنك المركزي للفائدة 2.25%.

ولا تزال عوائد الشهادات البنكية من البنوك الحكومية مغرية للراغبين في استثمار مدخراتهم، ورغم الإجازات الرسمية للبنوك الحالية إلا أنه يمكن شراء الشهادات والاكتتاب فيها والاستفادة من العوائد المرتفة من خلال التطبيقات الرقمية للبنوك، مثل الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي، كما يمكن شراء الشهادات من ماكينات الـ ATM المنتشرة على مستوى الجمهورية، حتى في أيام إجازات البنوك، نظرا لعملها على مدار الـ 24 ساعة.

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

-الشهادة البلاتينية السنوية، ومدتها عام واحد فقط، ويبدأ الاكتتاب فيها من ألف جنيه ومضاعفات الألف، بعائد سنوي 27% يصرف بنهاية المدة أو عائد شهري 23.5% أو يومي 23%.

- الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري، ومدتها 3 سنوات، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد يصل إلى 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة.

-الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي، ومدتها 3 سنوات ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، والعائد يصل لـ 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، ولكن العائد لهذه الشهادة يصرف بنهاية المدة.

-الشهادة البلاتينية بعائد متغير يصل إلى 27.5% ويصرف كل 3 أشهر، ومدتها 3 سنوات ويمكن شرائها بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها.

أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر بالجنيه المصري

- شهادة «يوماتي» بعائد يومي متغير، ومدتها 3 سنوات، ولا يزال العائد السنوي المعلن من بنك مصر حتى لحظة كتابة التقرير %27 وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، مع العلم يصرف العائد يوميًا، ويتغير كلما تغير سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي بزيادة 0.25%.

- شهادة طلعت حرب، ومدتها عام واحد فقط، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يصل لـ 27%، ويصرف بنهاية المدة، أو عائد شهري بفائدة 23.5%، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

- شهادة ابن مصر ومدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، والعائد تراكمي بمعنى يصرف بنهاية مدة الشهادة، كما يتاح صرف العائد ربع سنويا كالتالي: «27% للسنة الأولى، و23% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة»، كما يتاح صرف عائد شهري كالتالى: «26% للسنة الأولى و22.5% للسنة الثانية و19% للسنة الثالثة».

- شهادة القمة ومدتها 3 سنوات، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد 21.5% ودورية صرف عائد شهرية.