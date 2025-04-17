مواعيد قطارات الصعيد اليوم.. من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان والعكس

كتب: عبدالعزيز سلامة

هناك العديد من الرحلات يوميا من القاهرة إلى أسوان والعكس، لذا أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية، العاملة على خط الصعيد، التي تتطلب الحجز المسبق قبل السفر.

وإليكم في السطور التالية مواعيد القطارات على خط الصعيد، بدءا من الإسكندرية والقاهرة وصولا إلى أسوان والعكس، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025:

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان

قطار 1902 مكيف: يقوم الساعة 12:20 صباحًا

قطار 3006 «ثالثة مكيفة»: موعد قيامه في تمام الساعة 12:50 صباحًا

قطار 978 «ثالثة مكيفة - إلى أسيوط»: 6:30 صباحًا

قطار 980 VIP: 8:00 صباحًا

قطار 2010 مكيف: 10:00 صباحًا

قطار 982 VIP: 12:00 ظهرًا

قطار 986 مكيف: 2:00 ظهرًا

قطار 970 «بورسعيد – سوهاج»: 2:00 ظهرًا

قطار 990 مكيف: 4:00 عصرًا

قطار 2006 مكيف: 5:15 عصرًا

قطار 2012 مكيف: 5:30 عصرًا

قطار 872 مكيف «إلى أسيوط»: 5:45 عصرًا

قطار 988 «ثالثة مكيفة»: 7:10 مساءً

قطار 84 «نوم»: 7:20 مساءً

قطار 976 VIP: 8:00 مساءً

قطار 2014 VIP: 9:00 مساءً

قطار 82 «نوم»: 9:10 مساءً

قطار 996 مكيف: 10:00 مساءً

قطار 90 «تحيا مصر»: 10:10 مساءً

قطار 890 «ثالثة مكيفة – إلى سوهاج»: 11:30 مساءً

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

قطار 3025 «ثالثة مكيفة»: 4:10 صباحًا

قطار 2011 VIP: 5:15 صباحًا

قطار 981 VIP: 5:30 صباحًا

قطار 983 VIP: 7:30 صباحًا

قطار 2013 مكيف: 2:05 ظهرًا

قطار 2007 VIP: 3:15 عصرًا

قطار 2015 إسباني مطور: 4:00 عصرًا

قطار 83 «نوم»: 4:20 مساءً

قطار 1903 «ثالثة مكيفة»: 5:00 مساءً

قطار 87 «نوم»: 5:15 مساءً

قطار 997 VIP: 8:45 مساءً

قطار 89 مكيف: 9:05 مساءً

قطار 989 «إسباني»: 11:00 مساءً

قطار 1011 «تهوية»: 11:20 مساءً

قطار 91 «تهوية - من السد العالي»: 10:40 مساءً

قطارات الإسكندرية – أسوان

قطار 88 «مكيف»: من الإسكندرية إلى أسوان الساعة 5:00 مساءً

قطار 2008 VIP: من الإسكندرية إلى أسوان الساعة 8:00 مساءً

قطار 2031 «تالجو»: من أسوان إلى القاهرة الساعة 7:00 مساءً

قطار 1008 «روسي»: من الإسكندرية إلى أسوان الساعة 7:50 مساءً

قطار 935 VIP: من الأقصر إلى الإسكندرية الساعة 10:40 مساءً

قطار 934 VIP: من الإسكندرية إلى الأقصر الساعة 1:10 ظهرًا