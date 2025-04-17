حظك اليوم برج القوس الجمعة 18 أبريل 2025.. اهتم بشريك حياتك

يبدأ برج القوس من 22 نوفمبر ويستمر حتى 21 ديسمبر، ويتميّز مواليده بالهدوء في قراراتهم، والقدرة على تحمّل المسؤولية والعمل لساعات طويلة دون كلل، وهم صادقون مع أنفسهم، لا يتصنّعون الأفعال، ويواجهون الحياة ببساطة وصفاء داخلي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد برج القوس النجمة ميرفت أمين، التي تجسّد روح القوس الهادئة والراقية والمبدعة، ونستعرض خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس الجمعة 18-4-2025، على الصعيد المهني والصحي والعاطفي وفق توقعات خبراء الفلك.

حظك اليوم برج القوس 18 أبريل 2025

على الصعيد المهني:

يميل مواليد برج القوس إلى الإبداع والإتقان في العمل، ولديهم طابع فنيّ ويميلون إلى التفكير خارج الصندوق، ما يمنحهم التميّز والتقدّم في مجالاتهم، أفكارهم المتجددة قد تضعهم في مواقع قيادية خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:

القوس بطبيعته عاطفي وعاشق للرومانسية، ولا يستطيع العيش دون علاقة حب حقيقية، ومع ذلك، يجب عليه في الفترة القادمة أن يولي اهتمامًا أكبر بالشريك، ويحرص على عدم الانشغال عنه حتى لا يشعر بالإهمال.

على الصعيد الصحي:

مع تقلّبات الطقس، من الضروري الحفاظ على مناعة قوية، كما يُنصح بتناول المشروبات الساخنة التي تُسهم في التدفئة وتقوية المناعة، واستشارة الطبيب عند الحاجة، وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الصحية للاستمتاع بفصل الربيع بكامل النشاط.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة:

يتوقّع الخبراء أن يعيش مولود القوس مرحلة من التألق بعد فترة من التحديات والمشكلات، كما أنه خرج من تجاربه الأخيرة أكثر قوة ونضجًا، وأصبح يدرك جيدًا الفرق بين الحرية والإهمال، وهذا الوعي الجديد سيقوده إلى قرارات أكثر حكمة ونجاحًا.