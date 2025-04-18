نشوى مصطفى ترثي زوجها الراحل بكلمات مؤثرة: كنت رزقي الكبير

رثت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، زوجها الراحل بكلمات مُؤثرة.

وكتبت نشوى مصطفى، قائلة: «ياه على الدنيا من غيرك، ياوجع قلبي وروحي وانت مش معايا، كنت عايشة بوجودك، مُطمنة ومش حاملة هم، ما انت اللي كنت حامل همنا وشايل عننا الصعب، كنت رزقي الكبير، وجودك كان دليل محبة ربنا ليا، الأيام تقيلة وصعبة أوي ياعماد مش مستوعبة ومش مُصدقة ومش فاهمة».

وأضافت نشوى: «ادعو لى بالصبر والثبات، وادعو لزوجي لو تكرمتم ولكم ولأمواتكم بالمثل ويزيد، ربنا يرحم الحبايب اللي سبقونا ويرحمنا من وجع الفراق».

الجمهور يواسي نشوى مصطفى

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور نشوى مُصطفى، داعيين لـ زوجها، وجاءت التعليقات كالتالي: «ألف رحمة ونور عليه، اللهم اسكنه فسيح جناتك»، «اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين»، «الله يرحمه ويغفرله ويربط على قلبك».