رئيس وزراء العراق يتسلم رسالة من «النواب اللبناني» للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تسلم رسالة رسمية من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكدت على تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية بين العراق ولبنان، ودعم العراق لوحدة أراضي لبنان وسيادته، وذلك خلال لقاء جمع السوداني بعضو مجلس النواب اللبناني قبلان قبلان، الذي نقل هذه الرسالة.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الساحة السياسية العراقية شهدت جدلاً إثر تصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة صحفية، حيث تحدث عن عدم استنساخ تجربة الحشد الشعبي في لبنان.

وذكرت أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من الأوساط العراقية، التي اعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، معربة عن استياء الحكومة من التصريحات.

وفي خطوة لتوضيح الموقف، أجرى رئيس الوزراء العراقي اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اللبناني، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت أن السفير اللبناني في بغداد أكد في تصريحاته أن العلاقة بين العراق ولبنان هي علاقة قوية، وسيتم نقل الرسالة إلى الحكومة اللبنانية لتوضيح الموقف الرسمي.