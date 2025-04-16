الرئيس اللبناني يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني بعد كشف خلية تصنيع الصواريخ

الرئيس اللبناني يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني بعد كشف خلية تصنيع الصواريخ

الرئيس اللبناني يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني بعد كشف خلية تصنيع الصواريخ

أجرى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، للاطلاع على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي جرى الكشف عنها، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، نقلا عن بيان الرئاسة اللبنانية.

وبحسب البيان، أوعز عون إلى وزير العدل بالتنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات، وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

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