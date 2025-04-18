كاتب صحفي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب استثمارات بمليارات الدولارات

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الجهود المبذولة لإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية، تمثلت في تعديل التشريعات الاقتصادية لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية التي ساعدت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف عز الدين، في تصريحاته خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق توازن اقتصادي ملحوظ، ما انعكس إيجابيًا على السوق المحلي والاستثمار بشكل عام، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة المصرية حققت فائضًا أوليًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة.

وأكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات بنسبة 17% هي بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال من الخارج، ما يساهم في تعزيز الثقة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي بين السياسات الاقتصادية والمناخ الاستثماري يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات على المستويين المحلي والدولي.