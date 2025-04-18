فاتن سليمان: التراث اللامادي يساهم في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية

قالت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، عضو هيئة خبراء التراث، إن التراث يعد أحد العناصر الأساسية التي تشكل الهوية المصرية، مشيرة إلى أن نزع التراث من هذه الهوية يعني بشكل أو بآخر تجريدها من جزء كبير من شخصيتها الثقافية والإنسانية.

التراث المصري يشمل عناصر ثقافية متنوعة

وأضافت سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن التراث المصري ليس مقتصرًا على المعالم المادية مثل المباني والمواقع التراثية فحسب، بل يشمل أيضًا عناصر ثقافية متنوعة، مثل الأغاني الشعبية والأمثال والرقصات والملابس التي تحمل في طياتها قصصًا وحكايات من الماضي.

ولفتت إلى أن هذه العناصر تُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية ولا يمكن التفريط فيها أو تجاهلها، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو، عند تحديدها لليوم العالمي للتراث، كانت قد ركزت على التراث المادي كنوع من أنواع التراث، ولكنها في الوقت نفسه أكدت أهمية التراث اللامادي أو غير الملموس، الذي يشكل جانبًا أكبر وأكثر تأثيرًا في الهوية الثقافية للشعوب.

تعزيز الانتماء والهوية الوطنية

وأكدت أن التراث اللامادي يشمل العادات والتقاليد والفنون الشعبية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذا التراث وحمايته من أجل الأجيال القادمة، معتبرة أنه جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر وثقافتها.