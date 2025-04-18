تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 2 مايو المقبل

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الجمعة 2 مايو المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 10229 عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وجرى إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أضاف أن جدول الأعمال تضمن التالي:-

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه سيجري دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 2 مايو 2025، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.