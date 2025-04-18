«خبراء الضرائب»: مصر تستطيع أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج زيوت الطعام

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدولة وضعت استراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية وائتمانية لتقليل فاتورة الاستيراد في هذه السلعة الاستراتيجية بالرغم من استيراد 96% من احتياجاتنا من الزيت الخام.

الحكومة تهتم بزراعة القطن



قال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، إن مصر كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام حتي أواخر سبعينيات القرن الماضي عندما كان هناك اهتماما حكوميا بزراعة القطن حيث كانت بذور القطن تغطي 70% من حجم الاستهلاك المحلي من زيوت الطعام، وأنه مع التزايد السكاني السريع والبناء على الأراضي الزراعية وإلغاء الدورة الزراعية تراجعت المساحة المزروعة بالقطن من 2 مليون فدان إلى 325 ألف فدان، مما أدى إلى وجود فارق بين إنتاج واستهلاك زيوت الطعام.

مصر تستطيع أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الزيوت



أكد أشرف عبد الغني أن مصر تستطيع أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الزيوت لأنها تملك إمكانيات كبيرة في هذه الصناعة، لكن لا يتم استغلالها بسبب نفص المحاصيل الزيتية، وأن الوصول لهذا الهدف يتطلب زيادة المساحة المخصصة للمحاصيل الزيتية وتشجيع الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي والبذور المحسنة وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي والتعاون مع دول مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها لتكون مصر مركزا اقليميا لصناعة زيوت الطعام.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضرائب والرسوم الجمركية تساهم أيضا في ارتفاع الأسعار موضحا أنه يتم إعفاء الزيوت الأساسية مثل الزيوت النباتية الخام من ضريبة القيمة المضافة لكن يتم تطبيق ضريبة الجدول علي معظم الأنواع الأخري في حين أن الزيوت المصنعة تخضع لنسبة 14%.