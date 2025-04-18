أسعار الأسماك في سوق اليوم الواحد بالدقهلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توفير مختلف الأنواع من الأسماك في سوق اليوم الواحد، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق والمحال.





أسعار الأسماك في سوق اليوم الواحد بالدقهلية

أضاف محافظ الدقهلية أن تخفيض الأسعار يأتي من أجل توفير مختلف السلع الغذائية ومنها الأسماك للمواطنين.. وتأتي أسعار الأسماك في سوق اليوم الواحد بمحافظة الدقهلية كالتالي:





سعر كيلو البلطي 80 جنيها

سعر كيلو السوارديا 100 جنيه

سعر كيلو البوري 180 جنيها

سعر كيلو الطوبار 100 جنيها

سعر كيلو الماكريل 150 جنيها

سعر كيلو الجمبري 350 جنيها







موعد إقامة سوق اليوم الواحد في الدقهلية

أوضح محافظ الدقهلية أن سوق اليوم الواحد يستمر على مدار السبت والجمعة من كل أسبوع، أمام مصنع الألبان في شارع قناة السويس في مدينة المنصورة.







أشار إلى أن السلع المعروضة في سوق اليوم الواحد تباع بتخفيضات كبيرة مع وجود رقابة مستمرة علي السوق من قبل مديرية التموين للتأكد من جودة المنتجات والسلع المعروضة أمام المواطنين، والتأكد من الالتزام بتخفيضات الأسعار المحددة من قبل المحافظة وهي 30%.