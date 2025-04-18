السياحة والآثار تشارك في مؤتمر الأقصر الدولي للاستدامة وتوظيف التراث

شاركت الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشئون التدريب، نيابة عن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث، الذي تستضيفه محافظة الأقصر حالياً، وتنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، وفقا لبيان الوزارة.

توظيف التراث الثقافي كأداة للتنمية الاقتصادية



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه خلال المؤتمر، ألقت الدكتورة سها بهجت كلمة نقلت خلالها تحيات وزير السياحة والآثار وترحيبه بالحضور في مدينة الأقصر، مؤكدة على أن مصر بتاريخها الذي يمتد عبر آلاف السنين وإرثها الحضاري الغني تُعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي، مع تبني آليات التنمية المستدامة التي تضمن انتقال الخبرات والمعارف إلى الأجيال القادمة، لافتة إلى أن تطوير السياحة وتوظيف التراث الثقافي كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب جُهودًا مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والبحث العلمي الذي يُسهم في رسم السياسات المستقبلية.

تنفيذ مشاريع لحماية وصيانة المواقع الأثرية

وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الآثار في مصر من خلال تنفيذ مشاريع لحماية وصيانة المواقع الأثرية باستخدام أحدث التقنيات العلمية، مضيفة أنه من خلال توفير برامج ومبادرات لتمكين المجتمعات المحلية من خلال تنظيم برامج تدريبية لهم تُسهم الوزارة في تحويل الأقصر إلى نموذج يحتذى به في التنمية التراثية والسياحية.

