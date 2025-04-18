ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الأمريكية على اليمن إلى 74 شخصا

كتب-حسن رمضان

ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الأمريكية على ميناء «رأس عيسى» النفطي بمحافظة الحُديدة غربي اليمن، إلى 74 شهيدًا و171 جريحًا في حصيلة غير نهائية، وفق ما اعلنته السلطات المحلية في المحافظة.

وسائل إعلام يمنية، أشارت إلى أن ضحايا الغارات الأمريكية على ميناء «رأس عيسى» النفطي، كانوا من العاملين والموظفين داخل المنشأة.

14 غارة أمريكية على ميناء «رأس عيسى» النفطي

مساء أمس الخميس، شنت المقاتلات الأمريكية، سلسلة غارات بلغت 14 غارة، وفق وسائل إعلام يمنية، على محافظة الحُديدة اليمنية، فيما قال الجيش الأمريكي، إن قواته دمرت ميناء «رأس عيسى» النفطي.

ومنذ منتصف شهر مارس الماضي، جددت الولايات المتحدة، غاراتها الجوية على عدة مناطق باليمن، وفق وسائل إعلام، التي أسفرت عن سقوط 340 شخصًا بين شهيد وجريح، وأضرار كبيرة.

وفي لقطات مصورة، نشرتها وسائل إعلام يمنية، أضاءت كرة من النار منطقة ترسو فيها السفن، بينما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان فوق ما بدا أنه حريق، وفق لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».