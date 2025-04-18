ارتفاع حصية شهداء الغارات الأمريكية على اليمن: 58 شهيدًا و126 جريحًا

كتب-حسن رمضان

ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية على ميناء «رأس عيسى» النفطي بمحافظة الحُديدة اليمنية إلى 58 شهيدا و126 جريحاً في حصيلة غير نهائية، وفق لما ذكرته وسائل إعلام يمنية.

استهداف«رأس عيسى» تزامنا مع عمليات إخماد الحرائق

واستهفت سلسلة غارات أمريكية على مراحل، ميناء «رأس عيسى» النفطي في محافظة الحُديدة، كما استهدفته تزامناً مع عمليات إخماد الحرائق وانتشال الضحايا.

وكانت وزارة الصحة في اليمن، قالت في وقت سابق، إن من بين شهداء القصف الأمريكي على ميناء «رأس عيسى» النفطي، 5 مسعفين

القيادة المركزية الأمريكية«سنتكوم»، قالت في وقت سابق، إن الهدف من الغارات الجوية هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

تعهد ترامب باستخدام القوة الساحقة ضد الحوثيين

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد في وقت سابق، باستخدام القوة الساحقة ضد الحوثيين في اليمن، وقصفت الطائرات الحربية الأمريكية، منذ منتصف مارس الماضي، أهدافا للحوثيين في اليمن، مستهدفة مصافي النفط والمطارات ومواقع الصواريخ، بعد