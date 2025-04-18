تفاصيل طرح 5300 وحدة سكنية في جنة المنصورة الجديدة.. اعرف الشروط

كشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن تفاصيل طرح 5300 وحدة سكنية في جنة المنصورة الجديدة، والذي بدأ الحجز بها من 15 أبريل ويستمر حتي يوم 15 مايو 2025، إذ تم طرح وحدات كاملة التشطيب وحددت الشروط الخاصة بالحجز.

سعر ومساحات وحدات جنة المنصورة الجديدة

وأكد جهاز مدينة المنصورة الجديدة أنه تم طرح 5300 وحدة سكنية في سكن جنة مصر، بمساحات تتراوح من 115 متر إلى 130 مترا، ويصل سعر المتر بـ17 ألفا و500 جنيه، ومبلغ جدية الحجز 150 ألف جنيه، بإجمالي 212 عمارة سكنية.

وفيما يتعلق بوحدات سكن جنة مصر، تتوفر في المنطقة الخامسة للمرحلة الثانية والمنطقة السادسة في الدور الأرضي والدور المتكرر، ومن الأول العلوي إلى الرابع العلوي والدور الأخير، وتأتي مساحات الدور الأرضي من 115 متر إلى 130 مترا، والدور المتكرر بمساحة 130 مترا، والدور العلوي من 130 إلى 140 مترا.

شروط حجز سكن جنة مصر المنصورة الجديدة

وفي السطور التالية شروط الحجز في وحدات سكن جنة المنصورة الجديدة، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية للتصرف والتعاقد.

لا يحق للأرق الزوج والزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة في ذات المشروع.

تعتبر كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع.

خطوات حجز الوحدات السكنية لجنة مصر المنصورة الجديدة

وأكد جهاز مدينة المنصورة الجديدة أنه يتم الحجز من خلال التقديم الإلكتروني والحجز علي الموقع في بنك التعمير والإسكان، وعمل الآتي: