«الإسكان»: بدء حجز شقق بنك التعمير داخل 15 مدينة جديدة اليوم

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، بدء التقدم لحجز شقق بنك التعمير والإسكان، ضمن وحدات المرحلة الأولى ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.

مشروعات ديارنا وجنة وسكن مصر وإسكان حر وإسكان متنوع

وأوضح وزير الإسكان أنَّ المرحلة الأولى من شقق بنك التعمير و الإسكان تشمل مشروعات (ديارنا - جنة وسكن مصر - إسكان حر - إسكان متنوع)، بهدف التنوع في طرح الوحدات السكنية لتلبية مختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أنَّ هذا الطرح يُعد خطوة جيدة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وأوضح الشربيني أنَّه سيتمّ طرح شقق بنك التعمير والإسكان ضمن مشروع ديارنا على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، بمدن (القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - بدر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة)، ووحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

خطوات التقدم للحجز تبدأ خطوتها الأولى من اليوم 15 أبريل 2025

وأضاف المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح وحدات إسكان متنوع بمناطق (الإسماعيلية - المطرية - السلام - إسكندرية)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن خطوات التقدم للحجز تبدأ خطوتها الأولى من اليوم 15 أبريل 2025، وحتى يوم 15 مايو 2025 حتى وقت 11:59 مساء هذا اليوم، وهي خطوة التقديم الإلكتروني، والخطوة الثانية المراجعة الداخلية بالبنك وإرسال رسائل نصية للمتقدمين على رقم تليفون المتقدم المسجل لدى البنك، وذلك من يوم الأحد 18 مايو 2025، وحتى يوم الإثنين 30 يونيو 2025، والخطوة الثالثة مرحلة الحجز الإلكتروني، وسيتمّ الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتًا إلى أنَّه تمّ إتاحة كراسات الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.