نصائح لتجنب مخاطر الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. احترس من البكتيريا والأملاح

يحرص عدد كبير من المصريين على تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، لا سيما الرنجة والفسيخ، التي تعتبر من الأكلات الأساسية في تلك المناسبة، نظرا لمذاقهما المميز، وقد يفرط البعض في تناولها بكميات كبيرة، ما يهددهم بالإصابة ببعض المخاطر الصحية، لذا نستعرض مجموعة من النصائح يجب على الأشخاص اتباعها قبل تناول تلك الأطعمة.

نصائح عند تناول الأسماك المملحة

يقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية في تصريحات لـ«الوطن»، نصائح يجب على المواطنين اتباعها بعد تناول الرنجة والفسيخ، لتجنب الإصابة بأي مخاطر صحية، منها تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، الحرص على تناول الطعام والشراب ببطء، بالإضافة إلى تجنب المشروبات الغازية.

ونصح العربي، بضرورة تناول مشروب الزنجبيل، إذ يحتوي على مادة طاردة للريح، بالتالي يساعد على تقليل الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي، مشيرا غلى ضرورة ممارسة التمارين الخفيفة بعد تناول الطعام، مثل المشي، لأنه يساعد على تقليل الانتفاخ بعد تناول الرنجة والفسيخ.

وحذرت وزراة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، من الإفراط في تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، لتجنب التعرض لأي مخاطر صحية، مستعرضة مجموعة من الإرشادات المهمة، عند تناول الفسيخ والرنجة، منها وضع الليمون وخل التفاح والليمون عليها قبل الإقدام على تناولها، إذ تساهم تلك الخطوة في قتل البكتيريا التي تستقر داخل المعدة بعد تناولها.

وحثت «الصحة»، على ضرورة تناول كميات كبيرة من الخضروات الورقية، أثناء أكل الرنجة والفسيخ، كالخس والبقدونس والجرجير والكرفس، لأنها تساعد الجسم على التخلص من الملح، مع الحرص على تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز البني.

تحذير لمرضى الكلى والضغط من الرنجة والفسيخ

أطلقت وزارة الصحة، في منشور سابق، تحذير لمرضى الكلى من تناول الرنجة والفسيخ، لاحتوائها على كميات كبيرة من الملح، الذي يتسبب في تخزين الماء بالجسم، ما يتسبب في حدوث نهجان أو مشكلات في التنفس، ومن الممكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية.

وطالبت مرضى الضغط المرتفع، بالحرص في تناول الرنجة والفسيخ، لا سيما مع قرب حلول شم النسيم، لأنها تتسبب في احتباس السوائل بالجسم، وتعرضه للإصابة بمضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.