رنجة بالبيستاشيو وفسيخ بالمانجو.. اختراعات الأسماك المملحة في العيد

رنجة بالبيستاشيو وفسيخ بالمانجو.. اختراعات الأسماك المملحة في العيد

رنجة بالبيستاشيو وفسيخ بالمانجو.. اختراعات الأسماك المملحة في العيد

لا تتوقف اختراعات الفسيخ والرنجة، خاصة أنها من الأطباق الرئيسية على سفرة العيد، ولم يكتف البعض بتقديمها مع البصل والليمون، بل استخدمت بعض الصوصات، مثل صوص الفسدق «البيستاشيو»، وتحويلها إلى مقبلات، على طريقة الشيف غادة جميل في برنامج «اتفضلوا عندنا»، على قناة «cbc Sofra».

مقبلات الخبز بالفسيخ والرنجة

المقادير:

  • خبز تورتيلا أقماع.
  • أسياخ خشب صغيرة.
  • فسيخ مخلي من الجلد والشوك.
  • تونة مخلية قطع أو مفتتة.
  • سردين مخلي من الشوك والجلد.
  • ذرة معلبة أو مسلوقة.
  • زيتون أخضر حلقات.
  • بصل أحمر مكعبات صغيرة.
  • مايونيز.
  • طماطم شيري أنصاف أو مكعبات طماطم متوسطة الحجم.
  • خس كابوتشا مقطع.
  • فلفل أخضر حار حلقات.
  • بطاطس صوابع رفيعة مقلية.

الطريقة:

تقطع التورتيلا ويضاف في قوالب كب كيك، وتدخل الفرن الساخن مسبقًا على 180 درجة، لمدة من 5 إلى 10 دقائق، حتى تحصل على اللون الذهبي، ثم تخرج من الفرن وتهدأ تمامًا.

وتتمثل الخطوة الثانية في وضع المكونات داخل طبق، وهي الخس والذرة والبصل والزيتون والمايونيز ويقلب، ثم يتم حشو التورتيلا بالخليط ويضاف الفسيخ أو الرنجة ويقدم مع البطاطس.

الفسيخ و الرنجة

فسيخ بالمانجو

المقادير:

  • قطع فسيخ مخلية.

  • زيت نباتي.

  • عصير ليمون.

  • مكعبات مانجو.

الطريقة:

في طبق توضع قطع الفسيخ ورشة من الزيت وعصير الليمون، وتوزع قطع المانجو.

رنجة بالبستاشيو

المقادير:

  • قطع رنجة مخلية من الشوك والجلد.
  • صوص بيستاشيو.
  • ليمون.

الطريقة:

توضع قطع الرنجة في طبق ويرش عليها صوص بستاشيو، ويمكن وضع عصير ليمون في حالة الرغبة.

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