وزير الخارجية يلتقي عددا من ممثلي الجالية المصرية في تونس

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة 18 أبريل مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في تونس في لقاء موسع بالسفارة المصرية في العاصمة تونس.

جهود تطوير الخدمات القنصلية والخطوات الجارية

من جانبه أكد عبدالعاطي على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لرعاية المواطنين المصريين بالخارج، مستعرضًا في هذا الإطار جهود تطوير الخدمات القنصلية والخطوات الجارية لتنفيذ خطة التحول الرقمي للخدمات القنصلية وتطوير البنية التحتية الرقمية، التي تهدف لتسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن تطوير منظومة الخدمات القنصلية تشمل تطوير إجراءات إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، ما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

كما استعرض وزير الخارجية في هذا السياق المبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لدعم المصريين بالخارج، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، ومبادرة التسوية التجنيدية، ومبادرة بيتك في مصر، ومبادرة اتكلم عربي، وغيرها من المبادرات التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج.

مناقشة الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج

وتناول وزير الخارجية الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، مستعرضًا في هذا الخصوص الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخارجي.

كما تناول أيضًا موقف مصر من بعض التطورات الإقليمية، وجهود مصر في دعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

وفي نهاية اللقاء، استمع وزير الخارجية إلى ملاحظات ومقترحات المواطنين المصريين المقيمين في تونس حول الموضوعات القنصلية والاقتصادية، وأشاد بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات التونسية على المستويين الرسمي والشعبي.