وزير الخارجية يلتقي تبون: توافق مصري جزائري على دعم استقرار المنطقة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة: «تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ونقلت له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلمته رسالة خطية من الرئيس السيسي، وأعربت عن الاعتزاز والتقدير بزيارته لمصر في أكتوبر الماضي، والمباحثات المهمة التي أجراها مع الرئيس السيسي، والتي أكدت على الطابع الأخوي المتميز للعلاقات المصرية الجزائرية، والروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتوافق في الرؤى على مزيد من بذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، أخذًا في الاعتبار المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية بل والعالم بأسره».

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن اللقاء شهد التأكيد على الإرادة المشتركة والقوية لمزيد من دفع وتطوير العلاقات المصرية الجزائرية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، فضلًا عن التأكيد على التضامن والتعاون بين البلدين، وأيضًا تناول الترتيبات الراهنة للاستحقاقات الثنائية التي ستشهدها الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.