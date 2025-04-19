50 مليون أمريكي تحت تهديد الأعاصير والفيضانات.. تضرر المنازل وخطوط الكهرباء

يواجه 50 مليون أمريكي طقسًا عاصفًا خلال الأسبوع الجاري، ما دفع بعض المدن الأمريكية للاستعداد لمواجهة تحديات جوية قاسية، بما في ذلك الأعاصير والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة، وقد تعرضت العديد من الولايات في منطقة «القلب» بالفعل لأعاصير وبرد ورياح قوية.

إبلاغ عن 15 إعصارًا

ووفقًا لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، تم الإبلاغ عن 15 إعصارًا وهبات رياح بلغت سرعتها 138 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى هطول برد بحجم كرة البيسبول وكرة اللينة في نبراسكا وأيوا، كما وردت تقارير عن أضرار في المباني، والأشجار المتساقطة، وخطوط الكهرباء في مناطق مثل نبراسكا وأيوا ومينيسوتا.

من المتوقع أن يستمر الطقس القاسي طوال الأسبوع، إذ سيؤثر نظام العاصفة على الأجزاء الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة.

وستتعرض المناطق الممتدة من وسط تكساس إلى جنوب ويسكونسن وغرب إنديانا لأمطار غزيرة ورياح مدمرة، مع تهديدات بوقوع أعاصير في أجزاء من أوكلاهوما وتكساس، وهي تستمر حتى صباح السبت بالتوقيت المحلي.

تحذيرات من فيضانات مفاجئة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة يوم السبت، خاصة مع تزايد الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في العديد من المناطق الجنوبية والغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصدرت تحذيرات من فيضانات في ست ولايات، من شمال تكساس إلى جنوب إلينوي، حيث من المتوقع أن تتراوح الأمطار بين 2 إلى 4 بوصات حتى يوم الأحد، مع هطول أمطار محلية قد تصل إلى 6 بوصات في بعض المناطق.

ثلوج كثيفة على المرتفعات

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتساقط الثلوج بشكل كثيف على المرتفعات العالية في شمال أريزونا ونيو مكسيكو، ممتدة عبر جبال روكي الوسطى، وقد أصدرت السلطات تحذيرات من عاصفة شتوية في أجزاء من شمال نيو مكسيكو وجنوب كولورادو حتى عصر السبت، حيث قد يتراوح سمك الثلوج بين 15 إلى 30 سنتيمترًا، مع ما يصل محليًا إلى 50 سنتيمترًا في أعلى المرتفعات.