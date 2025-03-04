حدث ليلًا.. رسوم ترامب تثير مخاوف عالمية وفيضانات مدمرة تهدد أمريكا

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة، أبرزها على الإطلاق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الواردات من جميع دول العالم.

ترامب يعلن الحرب التجارية العالمية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، اليوم الأربعاء، كما أعلن فرض رسومًا جمركية متبادلة إضافية على سلع من 60 دولة تُعدّ أكبر مساهم في العجز التجاري الأمريكي.

وفرض ترامب جمارك بنسب مختلفة على واردات بعض الدول وصلت لـ54% على الواردات الصينية، وفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات للولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت الصين الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة فورًا، ودعتها لبدء حوار مشترك، محذرة من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر.

عاصفة مدمرة تهدد أمريكا

من جانبها أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرًا بمستوى نادر من المخاطر العالية (المستوى 5 من 5) للطقس القاسي مساء الأربعاء، محذرًا من العواصف الرعدية الخطيرة وهبات الرياح المدمرة والأعاصير القوية المحتملة ذات المسار الكبير، والتي وصفت بأنها غير مسبوقة.

وحذرت الأرصاد الأمريكية من أعاصير كبيرة وخطيرة للغاية، وفيضانات مدمرة وأمطار، مع سريان تحذيرات من الوضع الخطير بشكل خاص من الأعاصير.

الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية للفلسطنيين

استمرت قوات الاحتلال في عدوانها وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل وتسببت الضربات الإسرائيلية في استشهاد 6 أفراد من عائلة واحدة بقصف الاحتلال منزلًا في منطقة الضابطة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينين بقصف الاحـتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع، ووصل عدد الشهداء إلى 24 شهيدًا في خان يونس ومدينة غزة جنوب وشمال القطاع خلال الساعات الأخيرة، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

القوات الأمريكية تواصل استهداف الحوثيين في اليمن

أعلنت وسائل إعلام حوثية، اغتيال القيادي يحيى محمد قاسم الصوفي «أبو أيهم» في غارة أمريكية على بلدة قحازة في محافظة صنعاء، وكشفت عن غارات أمريكية جديدة على محافظة صعدة اليمنية تستهدف مديرية مجز.

واضاف إعلام الحوثي، أن هناك غارتين على مديرية كتاف في صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء، بينما وصل مجموع الضحايا لـ5 قتلى و5 مصابين جراء الغارات الأمريكية خلال 24 ساعة.