«البترول»: تشغيل أول حفار حديث لزيادة إنتاج النفط في حقول غارب بالصحراء الشرقية

«البترول»: تشغيل أول حفار حديث لزيادة إنتاج النفط في حقول غارب بالصحراء الشرقية

«البترول»: تشغيل أول حفار حديث لزيادة إنتاج النفط في حقول غارب بالصحراء الشرقية

أعلنت الشركة العامة للبترول بدء تشغيل أول حفار حديث من بين ثلاثة حفارات حديثة، بقدرة ألف حصان، تم توفيرها من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، لتكثيف أعمال حفر آبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية.

وزير البترول يتابع جهود رفع الإنتاج ودعم الشركة العامة للبترول

وأوضح المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس الشركة العامة للبترول في تقرير إلى الوزارة وهيئة البترول لمتابعة مستجدات الأعمال أن الحفارات الجديدة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية وسرعة إنجاز الآبار إلى جانب سهولة الحركة بين المواقع وبتكلفة أقل، وهو ما يسهم في تنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وبأساليب اقتصادية.

وأضاف أن الشركة تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بدعم ومتابعة من الهيئة المصرية العامة للبترول، يستهدف حفر 75 بئرًا خلال 12 شهرًا في حقول غارب، لإضافة نحو 7500 برميل يوميًا ورفع إجمالي الإنتاج منها إلى 9000 برميل يوميًا بسواعد مهندسي وفنيي الشركة العامة للبترول.

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